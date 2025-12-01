La Noche de las Ciudades cerró su ciclo anual con éxito
Con una gran convocatoria, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos cerró su agenda anual con una nueva edición de La Noche de las Ciudades, desarrollada en la Casa de la Cultura de Paraná. En esta última jornada participaron representaciones de San Salvador, Santa Elena y Piedras Blancas, que ofrecieron propuestas artísticas y productivas.
El evento reunió a artistas de los tres municipios, quienes brindaron recitales de diversos géneros, exhibiendo el talento musical de la provincia. Además, hubo estands de emprendedores de productos regionales, muestras de pinturas y fotografías, trajes de carnaval, libros de autores entrerrianos y artesanías.
En el escenario se presentaron Dúo Jesy (San Salvador), Naomi Omarini (Piedras Blancas), Grupo La Marejada (Santa Elena), Valentina López y el grupo de baile El Grito Sagrado. También hubo lugar para propuestas institucionales como el Museo del Viajero, el Museo del Arroz y la promoción del Festival Gastronómico y Cultural SanSabores.
Sobre La Noche de las Ciudades
La iniciativa tiene como finalidad vincular a gestores, instituciones y organizaciones de la sociedad, fomentando la presencia de actividades y hacedores culturales de toda la provincia. Su propósito central es garantizar una oferta cultural diversa y atractiva para el público general.
A lo largo del año participaron artistas y representantes culturales de Villa Elisa, General Ramírez, Islas del Ibicuy, Ubajay, Villa del Rosario, Gobernador Mansilla, San Benito, Maciá, Urdinarrain, Diamante, Chajarí, Rosario del Tala, Pueblo General Belgrano, María Grande, Pueblo Brugo, entre otros municipios.
La Noche de las Ciudades forma parte de CUAC! (Cultura Activa), el programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, impulsa en toda la provincia.