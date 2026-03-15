La Municipalidad habilitó denuncias de Defensa del Consumidor a través de Mi Paraná
El nuevo servicio permite a los vecinos gestionar sus reclamos de forma sencilla, digital y en cualquier momento, sin necesidad de acudir a trámites presenciales. “Esta incorporación forma parte de una política de modernización que acerca herramientas concretas a los vecinos, agiliza los trámites y fortalece la protección de los derechos en las relaciones de consumo”, enfatizó el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa.
En tanto, la coordinadora del Organismo de Defensa del Consumidor, Patricia Valin, resaltó que “este servicio digital permite que iniciar un reclamo sea más fácil y rápido. Todo el proceso se realiza de manera online, sin papeles y ni trámites innecesarios. Es un avance importante para el Municipio y, sobre todo, un beneficio concreto para los consumidores”.
A través de los formularios disponibles en la plataforma, los usuarios pueden presentar denuncias por problemas en la compra de productos o contratación de servicios, además de solicitar asesoramiento. El sistema también facilita un canal de comunicación con el área y la recepción de notificaciones sobre el estado del trámite a través del correo electrónico registrado.
El servicio se encuentra disponible en la plataforma Mi Paraná. Para acceder al enlace, cliqueá aquí.
Al ingresar, los usuarios pueden acceder a información sobre los trámites que realizan en la oficina, datos de contacto y las secciones Reclamos, Preguntas Frecuentes y Normativas. Allí se especifica quiénes pueden realizar presentaciones y qué situaciones pueden ser denunciadas.
El trámite es gratuito y no requiere asesoría ni gestoría legal.