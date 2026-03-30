La Municipalidad de Paraná definió el cronograma de castración, vacunación y desparasitación en los barrios durante abril
La Municipalidad informó el cronograma de operativos territoriales de castración, vacunación antirrábica y desparasitación que se desarrollarán durante abril en distintos barrios de la ciudad.
Las actividades comenzarán los días 6, 7, 8 y 9 de abril en barrio Mariano Moreno, en la intersección de Monseñor Dobler y Lavalleja.
Luego continuarán el 13, 14 y 15 de abril en la vecinal Güiraldes, en la Plaza de los Trabajadores, ubicada en Junín y Las Piedras.
El 16 y 17 de abril el operativo se trasladará a la vecinal Villa Sarmiento, en la zona de Soler y Don Bosco.
En tanto, el 20 y 21 de abril se realizará en la vecinal 4 de Junio, en Francia al 3300 (placita).
Del 22 al 24 de abril, las jornadas tendrán lugar en la vecinal Villa María, en la intersección de Intendente Blanda y Gobernador Basavilbaso.
Posteriormente, el 27 y 28 de abril el servicio llegará a barrio Mosconi II, en la vecinal Unidad, en el playón ubicado en Albornoz Senen y La Guitarra.
Finalmente, el cronograma se extenderá hasta comienzos de mayo: los días 30 de abril y 4 y 5 de mayo en la vecinal Presidente Perón, en la zona de Arturo Sampay y Alejo Peyret.
Desde el municipio recordaron que todos estos operativos son gratuitos y buscan garantizar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas, además de contribuir al control de la población de perros y gatos.
Asimismo, indicaron que se priorizará la atención de vecinos de cada barrio en las fechas asignadas. Se recomienda concurrir con las mascotas con correa o en transportadora, según corresponda.