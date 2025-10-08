Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Ubajay y Codesal firman convenio para potenciar el turismo y la cultura

Redacción | 08/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal) y la Municipalidad de Ubajay han firmado un convenio de colaboración institucional con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en los ámbitos turístico, cultural y recreativo. El acuerdo fue rubricado por el presidente de Codesal, Eduardo Cristina, y la intendente de Ubajay, Verónica Luxen, en las oficinas de la corporación.

El convenio establece un marco de cooperación y acompañamiento mutuo para el desarrollo de actividades coordinadas, el intercambio de recursos y la participación conjunta en eventos de interés local y regional.

Detalles de la reunión

Durante la firma, las autoridades dialogaron sobre las problemáticas y desafíos de Ubajay, y cómo Codesal puede brindar apoyo técnico e institucional para colaborar en procesos de mejora. Ambas partes intercambiaron ideas y proyectos con el objetivo de articular esfuerzos en beneficio de la comunidad.

“La idea de esta unión con los municipios es fortalecernos mutuamente, y que cada uno ofrezca algo distinto para seguir mejorando”, declaró Eduardo Cristina, destacando la importancia de la integración y el crecimiento.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, para ampliar la red de vínculos con los municipios provinciales. El objetivo es consolidar un camino de integración que potencie el turismo, la cultura y el desarrollo en toda la región.

