La Municipalidad de Paraná y la UNER realizaron una nueva jornada del ciclo Pensar Paraná sobre patrimonio cultural
La Municipalidad de Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) llevaron adelante una nueva edición del ciclo Pensar Paraná, en el marco de la Semana de la Ciencia. La jornada se desarrolló este miércoles en el Patio Cultural de la UNER y contó con la presencia de investigadores del Instituto de Estudios Sociales del Conicet (INES), quienes abordaron distintas dimensiones del patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad.
El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Cultura del Municipio y la UNER, con el objetivo de acercar al público conocimientos producidos por historiadores e investigadores locales.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó: “En este quinto encuentro abordamos temas vinculados al cuidado del patrimonio y la cultura de nuestra ciudad, invitando a historiadores e investigadores. Es importante que se pueda seguir replicando y dando accesibilidad con entrada libre y gratuita”. Además, subrayó que se trata de una historia “que no se estudia en las currículas obligatorias”, por lo que la gestión decidió reunir a especialistas para compartir este conocimiento con la comunidad.
Por su parte, la directora del INES, la Dra. Eva Mara Petitti, remarcó: “La importancia de pensar Paraná tiene que ver con pensar nuestra historia y nuestra memoria. Eso implica trabajar con las identidades, lo cual es fundamental para comprender a las comunidades de la ciudad”. Celebró también la invitación del Municipio y la UNER para presentar investigaciones en el marco de la Semana de la Ciencia.
Respecto del aporte del INES, Petitti explicó: “Compartimos resultados de investigaciones sobre el patrimonio cultural material, como el mate y los edificios, junto con estudios vinculados a la historia de la Educación Física”.