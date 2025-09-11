La Municipalidad de Paraná y la UNER presentaron “Enlace Pyme” para potenciar el desarrollo productivo en Paraná
La Municipalidad de Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) lanzaron el programa “Enlace Pyme”, una iniciativa que busca vincular a jóvenes graduados de Ciencias Económicas con Mipymes locales para fortalecer el tejido productivo de la ciudad. El objetivo es reforzar la formación técnica de profesionales recién egresados como asesores y consultores especializados, a la vez que se contribuye a la resolución de problemáticas específicas de las empresas.
La presentación se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas (FCECO) de la UNER y reunió a autoridades municipales, universitarias y del sector empresarial.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, subrayó que “Enlace Pyme es una política de Estado que une al gobierno municipal, la universidad y el sector empresario. Busca ofrecer oportunidades a jóvenes graduados para que puedan acceder a su primer trabajo y experiencia como profesionales, creando un nexo necesario entre la universidad y el ámbito laboral”.
En la misma línea, destacó la necesidad de “generar más oportunidades en Paraná, una ciudad universitaria con una población estudiantil significativa, un parque industrial y un centro comercial en crecimiento”. Y agregó: “nuestra labor es unir las partes y promover a los nuevos graduados, así como fomentar la generación de empleo calificado que beneficie a las empresas de la región”.
El decano de la FCECO, Sebastián Pérez, señaló que “el programa es una muestra más de que el municipio, el sector empresarial y la academia pueden trabajar juntos en beneficio de la sociedad”. Además, explicó que la propuesta está dirigida a egresados recientes de contabilidad, economía y gestión de organizaciones, quienes se capacitarán en asesoramiento Pyme y tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico en 20 empresas locales ya adheridas al plan. “Es fundamental la vinculación con los empresarios, quienes pueden observar a los graduados y considerar su posible incorporación como empleados”, agregó.
Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, detalló que el municipio “se compromete a promocionar el programa a través de sus redes y medios; articular la participación de cámaras e instituciones empresariales; y colaborar técnicamente en la formación, con la Subsecretaría de Producción asumiendo el dictado de uno de los módulos”.
El acto contó además con la presencia del secretario de Hacienda y Producción de Paraná, Alexis Bilbao; el director General de Inversión y Pymes, Leandro Rodríguez; y autoridades de la FCECO.
Entidades participantes
Entre las organizaciones que forman parte de la iniciativa se encuentran: Asociación de Empresarios del Parque Industrial (ASEMPI), Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP), Corporación para el Desarrollo de Paraná (CODEPA), Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas Delegación Entre Ríos (APYME) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCCER).