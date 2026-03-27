La Municipalidad de Paraná y la embajadora de Eslovenia avanzan en cooperación en agua, agricultura y cultura
En el marco de la visita oficial a Paraná de la embajadora de la República de Eslovenia en Argentina, Tina Vodkin, se realizó este jueves un encuentro institucional en Casa de la Costa, organizado por la Municipalidad.
“Es un placer recibir, en nombre de la intendenta Rosario Romero, a la embajadora de Eslovenia, Tina Vodkin, por la tradición en común que tenemos, la inmigración eslovena en Paraná y en Entre Ríos. Dialogamos sobre la tradición y las raíces comunes, así como también del futuro y del presente”, repasó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
En esa misma línea, el funcionario agregó: “Conversamos sobre gestión pública, como así también cuestiones vinculadas a las costumbres, al arte, al cine, a la cultura eslovena y el ámbito deportivo”.
Por su parte, la embajadora destacó la importancia de profundizar los lazos ya existentes. “Hablamos sobre cómo aprovechar más nuestros vínculos que ya existen con muchos eslovenos que viven en Paraná, quienes ayudan en la cultura y en la economía de Paraná. Estamos buscando sectores para conectarnos y cooperar en el futuro: por ejemplo, vamos a hacer algo en el sector del agua y en agricultura”, subrayó la diplomática.
Durante la audiencia, Santiago Halle le obsequió a la embajadora el libro “Paraná: arte y sociedad 1730-1940”, de Marcelo Olmos, como gesto de reconocimiento a la historia cultural de la ciudad.
También participaron del encuentro el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; el director general de Colectividades de la Municipalidad de Paraná y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Sebastián Tommasi; y la encargada de Asuntos Consulares y Culturales de la Embajada, Micaela Figueroa.