La Municipalidad de Paraná y Fundación River impulsan dos escuelas de fútbol
La Municipalidad de Paraná y la Fundación River Plate sellaron un acuerdo para desarrollar dos escuelas de fútbol, con el objetivo de fomentar la formación deportiva y en valores de niñas y niños de la ciudad.
La propuesta contempla la apertura de la Escuela de River en el barrio Antártida Argentina y la creación de un segundo espacio deportivo proyectado en el barrio Padre Kolbe. El Municipio aportará servicios esenciales, como limpieza de predios, mejoras de accesibilidad y seguridad en los lugares de entrenamiento.
En un encuentro de trabajo con representantes de la Fundación River, de la Asociación Suma de Voluntades y de la comisión vecinal de Antártida Argentina, la intendenta Rosario Romero subrayó: “Conjugamos esfuerzos para que salga bien. La Municipalidad va a acompañar con predios y servicios, no en un concepto puramente deportivo, sino ligando la construcción de valores a través del deporte”.
Romero destacó que la propuesta se enmarca en un objetivo compartido: “La Fundación tiene un propósito que compartimos, que es formar en valores y en actividades deportivas a niños y niñas, con equipos mixtos”.
Por su parte, la presidenta de Fundación River, Clara D’Onofrio, indicó: “Es fortalecerlos, darles herramientas y sostener un espacio que ya funciona para que el trabajo sea de mayor transformación, y que los niños y niñas no pierdan esos hábitos saludables”.
La presidenta de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, remarcó: “Es un claro ejemplo de que cuando nos unimos podemos hacer cosas grandes. El aporte de la Fundación nos permite institucionalizar y profesionalizar espacios de contención para los gurises”.
En tanto, el entrenador Abraham Lell, recientemente incorporado por la Fundación River para dirigir el proyecto, expresó: “Les enseñamos a jugar al fútbol y a transmitirles valores, para que cuando crezcan sean mejores personas. Los chicos siempre quieren estar detrás de una pelota, compartiendo y siendo felices”.
Del encuentro participaron también el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos; la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat; la directora ejecutiva de Fundación River, Lucía de la Vega, y el presidente de la vecinal Antártida Argentina, Roberto Arellano.