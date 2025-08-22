La Municipalidad de Paraná y el CAE refuerzan el trabajo conjunto con acuerdos sociales y deportivos
La intendenta Rosario Romero firmó este jueves dos convenios con el Club Atlético Estudiantes (CAE) que fortalecen la articulación entre el Municipio, las organizaciones sociales y el ámbito académico.
Padrinazgo de la Plaza Apolinario Osinalde Este
El primero de los acuerdos establece que el CAE asumirá el padrinazgo de la Plaza Apolinario Osinalde Este, comprometiéndose a realizar tareas de mantenimiento y puesta en valor de este espacio público de la ciudad.
“Estamos haciendo tareas compartidas junto a Estudiantes. En este caso el club nos va a ayudar a sostener la plaza y a embellecerla”, expresó Romero.
En la misma línea, el presidente del club, Emilio Fouces, destacó: “Nos llena de orgullo, somos una institución comprometida con la ciudad y el barrio. El hecho de que el Municipio nos permita cumplir con ese rol social es motivo de alegría”.
Convenio con el Instituto Superior del CAE
El segundo convenio fue rubricado con el Instituto Superior del CAE, con el objetivo de generar pasantías para estudiantes avanzados del Profesorado de Educación Física, quienes podrán realizar prácticas profesionalizantes en diferentes áreas de la Municipalidad.
“El convenio va a facilitar que los alumnos de los distintos niveles puedan tener sus prácticas en las Escuelas Municipales de Deportes”, explicó el rector de la institución, Sergio Alfonsini.
Participación
De la actividad también tomaron parte el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli; el asesor de presidencia en Legales, Lisandro Amavet; el coordinador de Relaciones Institucionales del Municipio, Juan Coniglio; y la vicepresidenta de la Fundación CAE, Fernanda Dorigón.