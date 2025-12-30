La Municipalidad de Paraná verifica cañerías de agua potable en la zona este y podría registrarse baja presión del servicio
Personal municipal inició en las primeras horas de la jornada una serie de trabajos de verificación en las redes de impulsión y distribución de agua potable que atraviesan calle Darwin, entre Blas Parera y Gobernador Manuel Crespo, en la zona este de la ciudad.
En ese sector se encuentran emplazados un caño de impulsión de 630 milímetros, que conecta la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Lola Mora, y un conducto de distribución de 125 milímetros que abastece a los hogares del área. Las tareas tienen como objetivo detectar el origen de una pérdida, por lo que se realizará el descubrimiento de ambos conductos y la posterior verificación de su estado y funcionamiento.
A raíz de estas intervenciones, podrían registrarse episodios de baja presión del suministro en algunos sectores que son abastecidos mediante sistema de bombeo desde los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.
Desde el centro Lola Mora, la afectación podría alcanzar a la zona comprendida entre avenida Almafuerte, Blas Parera, Churruarín y Pedro Londero. En tanto, desde Parque del Lago, el impacto podría extenderse a sectores delimitados por avenida Almafuerte, calles Artigas, Salvador Caputo y Lisandro de la Torre, además de áreas aledañas.
Según se informó, las tareas se extenderán hasta horas de la tarde. Por ese motivo, se recomienda a los vecinos de las zonas mencionadas extremar el uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de garantizar su disponibilidad para las actividades esenciales del hogar.
Desde el municipio aclararon que, en el resto de la zona este abastecida por sistema de gravedad, el servicio continúa prestándose con normalidad, ya que el suministro se mantiene a través del otro caño de impulsión de 900 milímetros que transporta agua desde la planta Echeverría hacia los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.