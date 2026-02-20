La Municipalidad de Paraná suspendió el Cine bajo las Estrellas en el Parque Gazzano
20/02/2026 | Paraná | No hay comentarios|
La Municipalidad de Paraná informó que la función de Cine bajo las Estrellas, prevista para el sábado 21 de febrero a las 20, en el Parque Gazzano, fue suspendida debido a las condiciones climáticas.
La propuesta contemplaba la proyección de la película La larga noche de Francisco Sanctis, dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez.
La actividad es organizada de manera conjunta por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con el objetivo de promover el acceso al cine nacional y el encuentro cultural en espacios públicos de la ciudad.