La Municipalidad de Paraná suspendió el Cine bajo las Estrellas en el Parque Gazzano

Redacción | 20/02/2026 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná informó que la función de Cine bajo las Estrellas, prevista para el sábado 21 de febrero a las 20, en el Parque Gazzano, fue suspendida debido a las condiciones climáticas.

La propuesta contemplaba la proyección de la película La larga noche de Francisco Sanctis, dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con el objetivo de promover el acceso al cine nacional y el encuentro cultural en espacios públicos de la ciudad.

