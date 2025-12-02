La Municipalidad de Paraná sorteó Títulos a ejecutar por abogados noveles
En Sala Mayo se sortearon este lunes los 145 títulos por deudas de tasas general inmobiliaria, tasas de servicio sanitario y multas. La iniciativa de la Municipalidad de Paraná se llevó a cabo en conjunto con el Colegio de la Abogacía. Busca brindar oportunidades de trabajo para abogados que se están iniciando en la profesión.
“Este proceso se da para ejecutar la deuda que está pendiente de cobro, con la participación de abogados noveles que pasaron por una instancia de inscripción y luego de capacitaciones obligatorias. El objetivo es dar una salida laboral a quienes están recién iniciando en la profesión”, sostuvo Juan Ignacio Urrutia, coordinación de Apremios y Créditos Fiscales de la Municipalidad.
En la jornada se sortearon, mediante la constatación de un escribano público, 145 Títulos Ejecutivos de la Municipalidad de Paraná por deudas de tasa general inmobiliaria, tasa de servicio sanitario y multas (tránsito, habilitaciones, edificación, etc.).
“Este proceso refleja transparencia porque se hace por medio de un sorteo constatado por un escribano público y le brinda al municipio la oportunidad de recuperar las distintas deudas”, añadió Urrutia.
Una vez otorgado el título, cada profesional deberá dar comienzo a la demanda en los respectivos juzgados a través de un proceso monitorio de apremio. Al iniciar la demanda, los procuradores tienen la responsabilidad de recuperar el crédito adeudado y rendir cuentas al Municipio manteniendo la información procesal actualizada.
Amina María Fátima Abasto, abogada novel, valoró la acción: “Es mi segunda experiencia en esta instancia que es muy interesante porque nos permite tener un recorrido sobre este tipo de litigios. Es una colaboración mutua, muy valiosa del Municipio y el Colegio de la Abogacía porque ayuda a agilizar procesos que suelen ser tediosos, además que nos sirven a nosotros como abogados”, sostuvo.