La Municipalidad de Paraná restaura el Palacio con personal capacitado en técnicas patrimoniales
La Municipalidad de Paraná avanza en la restauración de la fachada del Palacio Municipal mediante un proyecto que combina técnicas tradicionales y un enfoque artesanal, ejecutado por personal estatal especialmente capacitado. El objetivo es recuperar la estética original de un edificio con más de un siglo de antigüedad y fortalecer el vínculo del personal con el patrimonio urbano.
La directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, subrayó que “es la primera vez que se está haciendo un trabajo de esta naturaleza y se hace con personal municipal capacitado para intervenir en el edificio utilizando materiales tradicionales, respetando así el carácter original del Palacio”.
La arquitecta remarcó la relevancia del enfoque adoptado: “Es clave que la intervención se realiza con personal municipal formado, necesitamos que haya mano de obra capacitada y generar un vínculo entre el personal y el lugar en donde está trabajando”, y agregó que “así ayudamos a conservarlo y a transformarlo positivamente, con la garantía de darle continuidad a la vida del edificio, así como mantener o retrasar su envejecimiento”.
Articulación con la universidad y diagnóstico estructural
La funcionaria explicó que la intervención se planificó a partir de la articulación entre el Estado municipal y la universidad pública, mediante un estudio realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Fe, que evaluó las condiciones de sustentabilidad del Palacio. A partir de ese diagnóstico se definieron reparaciones de desagües pluviales y de la fachada, además de la recuperación de columnas y balcones, y el reemplazo de ornamentos y molduras.
El proyecto se desarrolla de manera colaborativa entre la Unidad Ejecutora Municipal (UEM), Servicios Públicos y Patrimonio Urbano Arquitectónico. Por la UEM participa Florencia Barzan y por Servicios Públicos Melina Guerra.
Capacitación y trabajo artesanal
El director de la Coordinación de Mantenimiento del Edificio Municipal, Gonzalo Cornejo, precisó que son seis los empleados capacitados que trabajan en la obra. Las tareas comenzaron a principios de año con la limpieza de la fachada, el montaje del andamio y trabajos preparatorios.
Por su parte, el coordinador del Palacio Municipal, Marcelo Colman, se mostró confiado en el resultado final: “La fachada va a quedar espectacular porque los chicos se capacitaron. No se está restaurando solo para que quede bonito, sino para que se asemeje a lo que era antes”.
El especialista en técnicas de restauración, Stephan Descours, destacó el uso de materiales tradicionales, como cal y arena, “que se usaron desde el principio para volver a algo original”, y elogió el desempeño del equipo al señalar que “lograron algo que es muy difícil y no es nada simple”.
Además, remarcó que durante todo el proceso se capacitó a trabajadores municipales, “quienes aprendieron técnicas específicas para la restauración, incluyendo la creación de moldes y la preparación de mezclas especiales”, lo que permite aplicar métodos fundamentales para la conservación del patrimonio.