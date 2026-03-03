La Municipalidad de Paraná restablece gradualmente el servicio de agua tras el cambio de electrobomba en Parque del Lago
Concluyeron los trabajos de reemplazo de una electrobomba en el centro de distribución Parque del Lago, por lo que desde las primeras horas de la tarde comenzó a restablecerse de manera gradual y progresiva el suministro de agua potable en las zonas este y sudeste de la ciudad.
En esos sectores urbanos se registraron casos de baja presión o falta de servicio durante el desarrollo de las tareas de renovación del equipamiento que interviene en la impulsión del agua potable hacia la red pública.
La operación requirió el vaciado de la reserva del centro de distribución. Una vez finalizado el cambio de la electrobomba, el reingreso de los flujos de agua desde la planta potabilizadora Echeverría para volver a llenar la reserva —indispensable para inyectar el suministro a la red pública tanto en caudal como en presión— removió sedimentos acumulados en el fondo del reservorio.
Por ese motivo, en algunos hogares de esas zonas puede registrarse una turbiedad transitoria en el agua potable.
Desde la Subsecretaría de Obras Sanitarias aclararon que esta turbiedad es inocua y recomendaron dejar correr el agua de la canilla durante algunos minutos hasta que recupere su transparencia habitual.