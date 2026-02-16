La Municipalidad de Paraná reprogramó la tercera noche de los Carnavales por el clima
La Municipalidad de Paraná informó que la tercera noche de competencia de los Carnavales oficiales, prevista para este domingo a las 20 en el Corsódromo de calle Salvador Maciá, fue reprogramada para el lunes 16 de febrero debido a las condiciones climáticas.
La jornada iba a contar con el desfile de las comparsas Iporá, Emperatriz, Fantasía y Colibrí; las baterías Do Samba Ibicuy y Puro Swing; y los conjuntos carnavalescos Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.
Desde el Municipio señalaron que la decisión se adoptó priorizando la seguridad de artistas, trabajadores y público ante la inestabilidad del tiempo.
En tanto, la Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias también fueron reprogramados y se realizarán el martes 17 de febrero a partir de las 19.