La Municipalidad de Paraná reprogramó la tercera noche de los Carnavales por el clima

Redacción | 15/02/2026 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná informó que la tercera noche de competencia de los Carnavales oficiales, prevista para este domingo a las 20 en el Corsódromo de calle Salvador Maciá, fue reprogramada para el lunes 16 de febrero debido a las condiciones climáticas.

La jornada iba a contar con el desfile de las comparsas Iporá, Emperatriz, Fantasía y Colibrí; las baterías Do Samba Ibicuy y Puro Swing; y los conjuntos carnavalescos Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

Desde el Municipio señalaron que la decisión se adoptó priorizando la seguridad de artistas, trabajadores y público ante la inestabilidad del tiempo.

En tanto, la Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias también fueron reprogramados y se realizarán el martes 17 de febrero a partir de las 19.

