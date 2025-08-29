La Municipalidad de Paraná reprogramó el Festejo de las Infancias en Bajada Grande por condiciones climáticas
29/08/2025 | Paraná | No hay comentarios|
La Municipalidad de Paraná informó que el Festejo de las Infancias en Bajada Grande, originalmente previsto para el domingo 31 de agosto, se realizará el sábado 13 de septiembre a las 14:30 horas en la Plaza Gregoria Pérez.
El evento ofrecerá espectáculos gratuitos para niños y niñas, música, merienda y diversas actividades para disfrutar en familia. En esta edición, se presentarán la obra de teatro “Un cuento de Piratas a la Cacerola”, un show de circo y el taller del Maestro Juguetero, Fabián Deganutti.