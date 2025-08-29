Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná reprogramó el Festejo de las Infancias en Bajada Grande por condiciones climáticas

La Municipalidad de Paraná informó que el Festejo de las Infancias en Bajada Grande, originalmente previsto para el domingo 31 de agosto, se realizará el sábado 13 de septiembre a las 14:30 horas en la Plaza Gregoria Pérez.

El evento ofrecerá espectáculos gratuitos para niños y niñas, música, merienda y diversas actividades para disfrutar en familia. En esta edición, se presentarán la obra de teatro “Un cuento de Piratas a la Cacerola”, un show de circo y el taller del Maestro Juguetero, Fabián Deganutti.

