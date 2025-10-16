La Municipalidad de Paraná reportó la intervención en la red de agua potable de calle Libertad
Personal de la Municipalidad de Paraná ejecuta esta mañana trabajos de reparación de una cañería distribuidora del suministro, en el tramo entre calles Paraguay y Bavio. La labor se programó para comenzar aproximadamente a las 10, y podría extenderse hasta horas del mediodía.
Debido a esta tarea se instrumentará un corte total del tránsito vehicular en ese sector de calle Libertad, por el movimiento y la ocupación total de la calzada por parte de diversas maquinarias pesadas destinadas a la obra. Por ello se recomienda a los automovilistas circular con precaución por esa zona y sus arterias adyacentes.
En tanto no se prevé, al menos inicialmente, que resulte afectado el abastecimiento de agua potable en esa área del casco céntrico.
La labor es ejecutada por personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.