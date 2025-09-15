La Municipalidad de Paraná repara una cañería en calle Gutiérrez y podría afectar la presión de agua en varios barrios
La Municipalidad de Paraná informó que durante la tarde de este viernes se realizan trabajos de reparación en una cañería distribuidora de 200 milímetros ubicada en calle Gutiérrez, en inmediaciones de su intersección con calle Pirán.
Desde el municipio advirtieron que, debido a la intervención, podría registrarse baja presión de agua en distintos sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas. Estas áreas son abastecidas por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.
La labor demandará varias horas de ejecución. Por tal motivo, se recomienda a los vecinos de las zonas mencionadas realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de asegurar el suministro para las actividades esenciales del hogar.