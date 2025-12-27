La Municipalidad de Paraná repara una cañería de agua potable en barrio San Agustín y advierten por baja presión
Personal municipal lleva adelante este sábado una intervención en la red de agua potable para reparar una cañería distribuidora de 140 milímetros en la intersección de calles Gutiérrez y avenida Ejército, en la ciudad de Paraná.
Como consecuencia de estos trabajos, podría registrarse baja presión del suministro en distintos sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas, que son abastecidas por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.
Desde el Municipio informaron que las tareas se extenderán durante las próximas horas de la tarde, por lo que se recomendó a los vecinos de la zona extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de garantizar su disponibilidad para las actividades esenciales del hogar.
Asimismo, y teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en la región junto con el incremento del consumo, se solicitó a la población hacer un uso responsable del recurso, con el objetivo de minimizar el impacto de la intervención en el servicio.