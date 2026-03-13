La Municipalidad de Paraná repara un hundimiento en la intersección de Italia y Bavio y cortan el tránsito en la zona
La Municipalidad de Paraná lleva adelante trabajos de reparación en calle Italia, luego de detectarse un hundimiento en la intersección con calle Bavio. Como consecuencia de las tareas, la calle Italia permanece cortada al tránsito vehicular entre Paraguay y Bavio hasta que finalicen las obras.
Durante las tareas de inspección, personal técnico constató la rotura de un caño cloacal vítreo que conecta las cámaras del sistema y que pasa por debajo del conducto pluvial. Además, se detectó que la cañería se encontraba a contrapendiente, una situación que provocó el socavón en la calzada.
Para solucionar el problema, será necesario reemplazar el caño cloacal dañado, intervenir parte del conducto pluvial y reconstruir la cámara de inspección. Posteriormente, se realizará la recomposición de la calzada.
Desde el Municipio indicaron que los trabajos demandarán aproximadamente una semana, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el sector.