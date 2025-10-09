La Municipalidad de Paraná repara un badén en la intersección de Córdoba y Mitre
La Municipalidad de Paraná ha iniciado la reparación de un badén ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Mitre. Las obras, que comenzaron este miércoles por la tarde, forman parte de los trabajos para la recuperación de la trama vial en el área céntrica de la capital provincial.
Debido a estas tareas, la calle Córdoba permanecerá cortada entre Mitre y Malvinas hasta el próximo lunes. Se solicita a la ciudadanía circular con precaución y respetar la señalización en la zona.