La Municipalidad de Paraná repara un badén en la intersección de Córdoba y Mitre

Redacción | 09/10/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná ha iniciado la reparación de un badén ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Mitre. Las obras, que comenzaron este miércoles por la tarde, forman parte de los trabajos para la recuperación de la trama vial en el área céntrica de la capital provincial.

Debido a estas tareas, la calle Córdoba permanecerá cortada entre Mitre y Malvinas hasta el próximo lunes. Se solicita a la ciudadanía circular con precaución y respetar la señalización en la zona.

