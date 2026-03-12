La Municipalidad de Paraná renovará el Paseo de la Memoria en el Parque Nuevo
En el marco de las actividades vinculadas a los 50 años del golpe cívico-militar, la Municipalidad de Paraná inaugurará este jueves las obras de renovación del Paseo de la Memoria, un espacio destinado a promover la reflexión sobre la memoria, la verdad y la justicia.
El acto se realizará este jueves a las 17 en el Parque Nuevo “Humberto Varisco”, en el sector ubicado sobre calle La Delfina, en la zona del mástil de la bandera.
La iniciativa forma parte de las acciones conmemorativas organizadas en la ciudad en torno a la memoria histórica y la defensa de la democracia, y busca fortalecer este espacio público como lugar de encuentro y reflexión colectiva.
Desde el municipio señalaron que la actividad se inscribe dentro de las propuestas que recuerdan el golpe cívico-militar ocurrido en la Argentina, con el objetivo de reafirmar el compromiso con la paz, los derechos humanos y la convivencia democrática.
Del acto participarán organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos La Solapa, AFADER, la Multisectorial de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y H.I.J.O.S.