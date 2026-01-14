La Municipalidad de Paraná refuerza la vacunación contra el sarampión en los barrios ante la alerta nacional
La Municipalidad de Paraná continúa desplegando operativos de vacunación contra el sarampión en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de completar carnets de vacunación y aplicar dosis de manera gratuita, en el marco de la alerta sanitaria por casos detectados en el país.
En ese contexto, promotores de Salud municipal estuvieron este miércoles en el barrio Las Piedras, donde controlaron esquemas de vacunación y colocaron la vacuna correspondiente. Según se informó, el próximo operativo se realizará el viernes en Villa Mabel, en la intersección de Miguel Cané y Baigorria, a partir de las 9.
Desde la Secretaría de Salud, se indicó que previamente se vacunó a trabajadores municipales y que, desde la semana pasada, los equipos recorren los barrios de Paraná. La secretaria de Salud, Claudia Enrique, subrayó que “la única forma efectiva de prevenir el sarampión es la vacunación, que es segura, gratuita y obligatoria en el calendario nacional”, y recordó que se administra en dos dosis, generalmente a los 12 meses y a los cinco años. Además, remarcó la importancia de mantener hábitos de higiene, ventilar ambientes y aislar a personas enfermas como medidas complementarias.
Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, detalló que el operativo “comenzó en el barrio Los Berros, continuó en San Martín y Paraná V, y este miércoles estuvimos en Las Piedras”, confirmando la continuidad del cronograma territorial.
En ese marco, se recordó que la Municipalidad adhiere al plan de vacunación del calendario oficial, ya que las vacunas constituyen estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos tipos de cáncer, cuando se aplican en el tiempo oportuno.
La presidenta de la comisión vecinal del barrio Las Piedras, Ester Zaragoza, destacó la importancia de estos controles: “Permiten acompañar la salud de los chicos que vienen a nuestro comedor, donde asisten 120 gurises. Que estén todos vacunados es la mejor manera de prevenir”. Asimismo, expresó su satisfacción por la presencia del equipo sanitario: “Es un orgullo recibir al equipo de Salud de la Municipalidad y que vengan al barrio para cuidar la salud de la gente y de los abuelos”.