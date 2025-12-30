La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia alimentaria en comedores comunitarios
La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, fortaleció la política de asistencia alimentaria con la incorporación de proteínas en la entrega destinada a los comedores comunitarios de la ciudad, con el objetivo de mejorar el valor nutricional de los menús.
El programa se desarrolla con una frecuencia quincenal y alcanza a 89 comedores comunitarios empadronados, que reciben distintos alimentos de primera necesidad como puré de tomates, arroz, sal, aceite, calabaza, zanahoria, cebolla y papa. En esta nueva etapa, se sumaron pollo y huevos, lo que permite diversificar y enriquecer la asistencia alimentaria.
La incorporación de estos productos amplía las posibilidades de elaboración de platos más completos, al incluir alimentos frescos con alto valor nutricional, garantizando el aporte de proteínas para cientos de familias, vecinos, vecinas, niños y niñas que concurren a estos espacios comunitarios.
Desde los comedores destacaron la continuidad del acompañamiento municipal. Nancy Arce, referente del merendero-comedor “Los Peques” del barrio Anacleto Medina, al que asisten más de 140 familias, señaló: “Quiero destacar que ha sido un buen año, hemos tenido la entrega todos los meses”.
En la misma línea, Sandra Godoy, responsable del comedor “Cocineros Solidarios Tía Rosa” del barrio Paraná XVI, que brinda asistencia a alrededor de 230 familias, expresó: “Estoy muy feliz por la convocatoria que siempre nos han hecho y el apoyo que nos han dado. Es la primera gestión que nos ha abastecido de esta manera”.
De este modo, el municipio consolida una política sostenida de fortalecimiento alimentario, orientada a acompañar a los sectores más vulnerables y a garantizar una alimentación más saludable y equilibrada en los comedores comunitarios de la ciudad.