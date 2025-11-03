La Municipalidad de Paraná refuerza el Plan de Agua con la creación de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental
En el marco de la continuidad y profundización del Plan de Agua, la Municipalidad de Paraná implementará una nueva estructura institucional que busca dotar de mayor agilidad y capacidad técnica las acciones relacionadas con la gestión del agua y el ambiente. La ingeniera Mayra Collante fue designada al frente de la flamante Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, que integrará las Subsecretarías de Obras Sanitarias y de Ambiente.
Durante el acto de asunción, la intendenta Rosario Romero le tomó juramento a Collante y remarcó: “Esta acción responde a una necesidad concreta: contar con un área específica que permita consolidar los logros alcanzados y avanzar con mayor eficiencia en los objetivos trazados en materia de agua y ambiente”.
Por su parte, Collante destacó que “el objetivo es fortalecer la gobernanza del agua y el ambiente con una jerarquía institucional acorde a los desafíos de la ciudad. Queremos una gestión moderna, basada en evidencia, con estándares internacionales y transparencia en cada paso”, afirmó.
La nueva funcionaria será la encargada de coordinar las políticas públicas vinculadas a la distribución, mantenimiento y expansión del sistema de agua potable, así como la planificación ambiental integral de la capital entrerriana.
“Una Paraná inteligente y sostenible es una ciudad que mejora la realidad de sus arroyos y sus servicios asociados al agua. Es una ciudad que reconoce su carácter fluvial y que integra el recurso hídrico a la vida cotidiana. Esa integración es la que nos permitirá seguir mejorando la calidad del servicio y los indicadores ambientales”, subrayó Collante.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, resaltó que la creación de la nueva Secretaría “fortalece la mirada técnica sobre las áreas de Obras Sanitarias y Ambiente, en el marco de una gestión que tiene la sostenibilidad como eje central”. Además, indicó que “los esfuerzos que realiza el Municipio en materia de distribución y producción de agua buscan garantizar que cada inversión y acción se sostenga en el tiempo”.
Estructura y áreas de gestión
La Secretaría se organizará en dos grandes áreas:
- Subsecretaría de Obras Sanitarias, encargada de la operación de plantas, mantenimiento de redes, micromedición y control de calidad del agua, que continuará bajo la conducción de Rodrigo Cabrera.
- Subsecretaría de Ambiente, que integrará el laboratorio de datos ambientales, la fiscalización ambiental, la gestión integral de residuos (GIRSU), la gestión de cuencas, la educación ambiental y el ecoturismo, a cargo del abogado Maximiliano Pérez Viecenz.
Los ejes de trabajo de la nueva Secretaría estarán centrados en la eficiencia técnica y financiera, la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la participación ciudadana y profesional.
Con esta reorganización institucional, la Municipalidad de Paraná reafirma su compromiso con la transparencia, eficiencia y planificación en un servicio esencial como el agua, promoviendo una identidad de ciudad sostenible, fluvial e inteligente, en sintonía con su geografía y los desafíos ambientales actuales.
El acto de asunción se realizó en Casa de la Costa y contó con la presencia del viceintendente David Cáceres; el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; los subsecretarios Maximiliano Pérez Viecenz y Rodrigo Cabrera; y el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, Ramón Ortiz.
Formación y trayectoria
La Ing. Mayra D. Collante Wojcicki es Ingeniera Civil egresada de la UTN, especializada en planificación y gestión de la ingeniería urbana y con experiencia en proyectos de recursos hídricos y obras públicas. Hasta su designación, se desempeñó como Coordinadora General de la Secretaría de Planificación e Infraestructura. Además, es tesorera del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos y autora de publicaciones e investigaciones en tormentas de diseño e hidrología.