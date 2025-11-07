La Municipalidad de Paraná refuerza el monitoreo del Aedes aegypti con la instalación de ovitrampas
La Municipalidad de Paraná instaló 50 ovitrampas en distintos puntos de la ciudad como parte de un plan integral para monitorear y controlar al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. La iniciativa se desarrolla dentro del Programa Municipal de Prevención, Monitoreo y Abordaje del Dengue.
La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, destacó que la gestión de la intendenta Rosario Romero “trabaja para monitorear, prevenir y, eventualmente, controlar el dengue en la ciudad”. Explicó que “este es el segundo año consecutivo que se implementa la colocación de ovitrampas como parte de un proyecto conjunto con el Conicet y el Ministerio de Salud de Entre Ríos”.
Las ovitrampas son dispositivos simples que consisten en un recipiente negro con agua y una paleta que atrae a las hembras del mosquito Aedes aegypti. “Estos dispositivos permiten monitorear la presencia y densidad de las poblaciones de mosquitos, lo que ayuda a detectar enfermedades como el dengue, zika y chikungunya”, explicó Pierino Goette, integrante de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental.
Goette agregó que “el monitoreo permite identificar las zonas de mayor riesgo, lo que posibilita realizar acciones de descacharrización en un radio de unos 250 metros, que es la distancia de vuelo promedio del mosquito”. Además, mencionó que “se incorporará un proyecto en escuelas para incentivar la participación de estudiantes en la prevención del dengue mediante el uso de tecnologías”.
La colocación de las ovitrampas comenzó la semana pasada y concluyó recientemente. “El objetivo es comenzar a recoger datos sobre la presencia de mosquitos en noviembre”, indicó Goette, quien señaló que los resultados dependerán de factores climáticos como la temperatura, las precipitaciones y la humedad, que inciden directamente en la actividad del insecto.
Finalmente, recordó que el Aedes aegypti atraviesa cuatro etapas de vida, de las cuales tres se desarrollan en el agua. “Los huevos se depositan en las paredes de recipientes con agua limpia, no en ríos ni charcos, por lo que es fundamental eliminar los posibles criaderos en los hogares”, subrayó.