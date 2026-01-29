La Municipalidad de Paraná refuerza el monitoreo de ovitrampas y los operativos de descacharrización para prevenir el dengue
Con distintas acciones territoriales, el Municipio intensifica la campaña de prevención del dengue en los barrios donde el monitoreo arroja mayor riesgo de proliferación del mosquito, al tiempo que recomienda a los vecinos avanzar con la descacharrización en los hogares.
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, mantuvo una reunión con el equipo de la Secretaría de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos para evaluar la implementación de la Campaña Anual de Monitoreo, Descacharrización y Concientización, orientada a reducir la presencia del aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue.
Durante el encuentro, la funcionaria detalló que se analizaron los resultados del Sistema de Monitoreo de Ovitrampas y las intervenciones de concientización y descacharrización realizadas durante enero. En ese marco, precisó que los trabajos se desarrollaron en los barrios Paraná XVI y Los Intendentes, y que actualmente las tareas continúan en el barrio Santa Lucía.
En ese sentido, Enrique recordó que la intendenta Rosario Romero dispuso fortalecer las políticas de prevención, por lo que la campaña comenzó en agosto del año pasado y se extenderá durante los próximos meses, con el objetivo de evitar la aparición y propagación del mosquito transmisor del dengue.
Recomendaciones para los vecinos
Desde la Secretaría de Salud se instó a la comunidad a colaborar activamente en la lucha contra el dengue, mediante la eliminación de objetos en desuso y la limpieza de patios y espacios exteriores.
Entre las principales recomendaciones se destacan: eliminar recipientes que acumulen agua como cubos, macetas o neumáticos; mantener limpios y desobstruidos los desagües; revisar el agua almacenada en tanques y cisternas, asegurando que estén correctamente tapados; y utilizar repelentes y ropa que cubra la piel para prevenir picaduras.
Al respecto, la secretaria de Salud subrayó la importancia de la participación comunitaria para construir un entorno más saludable y libre de dengue, y afirmó que “juntos podemos hacer la diferencia”.