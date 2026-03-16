La Municipalidad de Paraná realizó una nueva edición de la Bioferia en Parque Gazzano
La Municipalidad, a través de la subsecretaría de Economía Social, que forma parte de la secretaría de Desarrollo Humano, llevó a cabo una nueva edición de la Bioferia en Parque Gazzano, con el fin de impulsar la producción urbana de alimentos y brindar apoyo a los vecinos y vecinas que cultivan huertas en sus hogares o en espacios comunitarios.
“Queremos destacar la gran concurrencia de vecinos de la ciudad, en la continuidad de la entrega de semillas, lo cual ha sido un éxito muy importante: se han retirado más de 600 kits de semillas. Es la continuidad de un programa nacional que se vio interrumpido por la falta de aportes del gobierno nacional y provincial,”
mencionó el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos.
En la misma línea, la subsecretaria de la Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti, afirmó: “La entrega de semillas va a tener continuidad a través del programa de Oficinas a la Comunidad. La semana que viene vamos a estar compartiendo la información a través del área de Desarrollo Humano.”
Visibilizar el emprendedurismo local
Juliana Godoy, a cargo del emprendimiento Sabor Rural, expresó su satisfacción al decir: “Me siento muy feliz por compartir la feria que se hace en Parque Gazzano. La gente está atenta a probar, y se interesa en conocer cuando les contamos que todo es casero, del campo y que no tiene conservantes.”
“Estamos muy contentos de poder participar porque es algo que hacía falta en la zona. Me parece importante traer estas propuestas a los barrios. La gente se está informando más sobre la alimentación y sobre cómo influye en nuestra salud,”
señaló Sabina Galfano, responsable de un almacén agroecológico.
A través de esta iniciativa, el Municipio busca incentivar la producción propia de alimentos, promover hábitos de alimentación saludable y fortalecer la economía social, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias paranaenses.