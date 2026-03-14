La Municipalidad de Paraná realizó una jornada de salud y derechos para mujeres y niñas
Bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, la Municipalidad de Paraná llevó a cabo una iniciativa destinada a concientizar, promover derechos y ofrecer información y atención sanitaria a mujeres y niñas.
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó: “Es fundamental reforzar la prevención y la consejería, nos pareció importante acercar a las personas el test de HIV y el estudio de PAP. Hicimos varios controles de Papanicolaou”.
En lo que respecta a la posta de salud, Evelyn Contis, integrante de la Dirección del Laboratorio de la Municipalidad, indicó: “Hacemos test rápidos de HIV. En poco tiempo tuvimos a 20 pacientes. Hay que hacerse los controles una vez al año, porque las enfermedades de transmisión sexual están muy presentes”.
Asimismo, la jornada contó con la participación de emprendedores de la economía social, un espacio lúdico y una clase de zumba.
Además, se realizó un taller de autocuidado, coordinado por psicólogas y trabajadoras sociales, y un espacio sobre salud integral de mujeres y niñas, a cargo de ginecólogas y obstetras.