La Municipalidad de Paraná realizará trabajos de bacheo en calle Urquiza
La Municipalidad de Paraná realizará trabajos de bacheo en calle Urquiza. Las tareas comenzarán este miércoles 18 de marzo. Busca brindar mayor seguridad para peatones y conductores. Abarca el tramo que se extiende desde Salta hasta avenida Ramírez.
Las obras de mejora en la calzada se llevarán a cabo durante un período estimado de 30 días y se efectuarán con reducción de calzada. En aquellos casos en los que la máquina fresadora necesite trabajar sobre superficies amplias, se implementará un corte total y temporal de la circulación vehicular hasta que se concluyan las tareas. Una vez finalizados los trabajos, se reabrirá la calzada de inmediato.
Se pide a los vecinos que circulen con precaución, cumplan con la cartelería y sigan las instrucciones del personal de tránsito.
Las labores incluirán el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y bacheo con asfalto en caliente. La intervención se enfocará en la reparación de los pavimentos dañados por el intenso tránsito en la arteria, así como en la reconstrucción de los sustratos inferiores que puedan presentar exceso de humedad, pérdida de capacidad de carga y erosión, lo que proporcionará una mayor vida útil a la calzada.