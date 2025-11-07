La Municipalidad de Paraná realizará tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera
En articulación con ENERSA, la Municipalidad de Paraná realizará este sábado tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera. Se recomienda transitar con prudencia por el sector a intervenirse.
Las tareas forman parte del plan de conservación del arbolado urbano de la ciudad, y se desarrollarán este sábado, entre las 7 y las 14 hs e implicarán un corte de tránsito sobre calle Cuesta de Izaguirre, desde Acuerdo de San Nicolás hasta Laurencena.
Mientras se realicen las mismas el tránsito sobre Laurencena será controlado para garantizar la seguridad de los equipos y transeúntes.
Se solicita a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el área de trabajo.