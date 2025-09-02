Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná realizará operativos gratuitos de salud animal en septiembre

Redacción | 02/09/2025 | Paraná | No hay comentarios

Durante septiembre, la Municipalidad de Paraná llevará adelante operativos de esterilización, vacunación y desparasitación gratuita de mascotas en diferentes comisiones vecinales, con el propósito de controlar la población animal y fomentar la tenencia responsable.

El cronograma comenzó en la comisión vecinal Santa Lucía (Francisco de Bueno y Victorio Camerano), donde los profesionales de Salud Animal y Bienestar atenderán hasta el 5 de septiembre. Luego, del 8 al 12 de septiembre, la actividad se trasladará a la comisión vecinal Los Gobernadores (Plaza Alemania, en Gobernador José F. Antelo y Gobernador Basavilbaso).

Del 15 al 19 de septiembre, los operativos se realizarán en la comisión vecinal López Jordán (Quinquela Martín y Alfonsina Storni). Finalmente, del 22 al 26 de septiembre y del 29 al 30 de septiembre, el servicio estará disponible en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Paraná Este (Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chail).

Estas acciones ofrecen a los vecinos la posibilidad de acceder a castraciones gratuitas, lo que contribuye a la salud de las mascotas y al bienestar de la comunidad.

Requisitos para la atención

  • Se castran perros y gatos a partir de los 5 o 6 meses de edad.
  • Los animales deben estar en ayunas de 8 horas.
  • En caso de haber tenido cría, se recomienda castrar a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto.
  • Los propietarios deben llevar una manta (para cubrir al animal tras la operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita).
  • Los perros deben presentarse con correa y bozal si son agresivos.
  • Los gatos deben transportarse en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera para garantizar su seguridad.

Importancia de la castración

La castración permite prevenir gestaciones no deseadas, reduce riesgos de enfermedades en el aparato reproductivo, y mejora la calidad y expectativa de vida de los animales.

Desde el municipio se recuerda a la ciudadanía la relevancia de colaborar en el control ético de la sobrepoblación de mascotas, fortaleciendo así una convivencia más saludable en la ciudad.

