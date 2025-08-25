Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná realiza trabajos de mantenimiento en la red de agua potable en calle 3 de Febrero

Redacción | 25/08/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná lleva adelante este martes tareas de verificación, mantenimiento y reparación sobre una cañería distribuidora de 250 milímetros en inmediaciones de calle Pérez Colman.

Como consecuencia de la intervención, se podría registrar baja presión o falta de suministro en algunos sectores de la ciudad. El área afectada comprende, al oeste de avenida Francisco Ramírez, desde calle Colón hasta San Luis y hacia la costa del río Paraná, incluyendo los barrios Macarone y El Morro. Mientras que, al este de avenida Ramírez, los trabajos impactarán en la zona de Fraternidad y 3 de Febrero hacia el norte, abarcando las jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

Se estima que las labores se extenderán hasta el mediodía. Luego, el servicio de agua se irá restableciendo en forma gradual y progresiva.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas realizar un uso racional del agua almacenada en sus tanques domiciliarios, a fin de garantizar el suministro para las actividades esenciales.

Los trabajos están a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.

Tags:, , , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X