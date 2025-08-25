La Municipalidad de Paraná realiza trabajos de mantenimiento en la red de agua potable en calle 3 de Febrero
La Municipalidad de Paraná lleva adelante este martes tareas de verificación, mantenimiento y reparación sobre una cañería distribuidora de 250 milímetros en inmediaciones de calle Pérez Colman.
Como consecuencia de la intervención, se podría registrar baja presión o falta de suministro en algunos sectores de la ciudad. El área afectada comprende, al oeste de avenida Francisco Ramírez, desde calle Colón hasta San Luis y hacia la costa del río Paraná, incluyendo los barrios Macarone y El Morro. Mientras que, al este de avenida Ramírez, los trabajos impactarán en la zona de Fraternidad y 3 de Febrero hacia el norte, abarcando las jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Se estima que las labores se extenderán hasta el mediodía. Luego, el servicio de agua se irá restableciendo en forma gradual y progresiva.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas realizar un uso racional del agua almacenada en sus tanques domiciliarios, a fin de garantizar el suministro para las actividades esenciales.
Los trabajos están a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.