La Municipalidad de Paraná realiza monitoreo de ovitrampas y operativos de desacacharrización
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, se reunió con el equipo de la Secretaría de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos para evaluar la implementación de la Campaña Anual de Monitoreo, Descacharrización y Concientización para la prevención del dengue. Con acciones, la Municipalidad de Paraná refuerza la campaña en los barrios donde el monitoreo arroja mayor probabilidad de proliferación del mosquito. Se recomienda a los vecinos descacharrizar.
Al respecto, la funcionaria explicó que “se analizó el trabajo del Sistema de Monitoreo de Ovitrampas y las intervenciones de concientización y descacharrización que se realizaron en enero, ya que se trabajó en los barrios Paraná XVI y Los Intendentes y, ahora, se recorre el barrio Santa Lucía”.
En ese sentido, la médica recordó que la intendenta Rosario Romero “dispuso que la gestión trabaje mucho en la prevención, por lo que la campaña comenzó en agosto del año pasado y continuará en estos meses, para evitar el surgimiento y propagación del aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue”.
Recomendaciones para los vecinos
La Secretaría de Salud instó a los ciudadanos a colaborar en la lucha contra el dengue mediante la eliminación de objetos en desuso y la limpieza de sus patios y espacios exteriores.
Algunas recomendaciones incluyen: eliminar recipientes que acumulen agua (cubos, macetas, neumáticos, etc.); mantener limpios los desagües y garantizar que no estén obstruidos; revisar el agua almacenada en tanques y cisternas, asegurando que estén bien tapados; y utilizar repelentes y ropa que cubra la piel para evitar picaduras.
Al respecto, la secretaria remarcó “la participación de la comunidad para lograr un entorno más saludable y libre de dengue. Juntos podemos hacer la diferencia”.