La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la ciclovía del Acceso Sur de Paraná para reforzar la seguridad vial
La Municipalidad de Paraná continúa con trabajos de mejora en la ciclovía del Acceso Sur de la ciudad, sobre Avenida de las Américas, en un trayecto de seis kilómetros. Las tareas incluyen la colocación de separadores viales de caucho reciclable y la demarcación horizontal del carril exclusivo para bicicletas, con el objetivo de incrementar la seguridad tanto de ciclistas como de automovilistas.
Durante la jornada de este miércoles avanzaron las intervenciones en el corredor, que es uno de los más utilizados por quienes se movilizan en bicicleta en la capital entrerriana.
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó que estas obras buscan promover una movilidad más sostenible y segura en la ciudad.
“Esto tiene mucho que ver con promover la movilidad sostenible y que la ciudad sea más disfrutable. Sabemos que esta es una ciclovía muy utilizada; tenía su demarcación, pero en este caso los separadores garantizan mayor seguridad para los ciclistas”, expresó.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que el objetivo es reemplazar el 100% de los separadores viales existentes.
“En este caso utilizamos material de caucho, que es una tecnología moderna porque es reciclable. Primero se realizó la demarcación horizontal con pintura —doble línea amarilla— y luego se colocaron los separadores, como los que ya están instalados en la zona de Thompson y que próximamente estarán también en la Costanera”, indicó.
En tanto, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, remarcó que la intervención apunta a mejorar el ordenamiento urbano y la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.
“Lo que buscamos garantizar es la seguridad tanto del ciclista como del automovilista. La demarcación y los separadores generan una barrera física que limita la circulación de autos y motos dentro del espacio destinado a la ciclovía”, señaló.
Detalle de las tareas
En un total de 5.760 metros lineales de ciclovía, los trabajos incluyen:
- Pintura y señalización: pintado de cordones, colocación de cartelería, demarcación del cordón lateral izquierdo, doble línea amarilla y separación de carril.
- Intervenciones en la ciclovía: retiro de pretiles y anclajes antiguos, eliminación de pintura deteriorada, aplicación de imprimación en la base de hormigón y colocación de pintura acrílica vial mediante sistema airless.
- Seguridad vial: perforado y anclaje para la instalación de separadores viales de caucho reciclado, con el recambio de los existentes y la colocación de un total de 1.560 separadores para reforzar la protección del carril exclusivo para bicicletas.