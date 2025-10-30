La Municipalidad de Paraná reactivó la obra de la Ruta 12 y mejorará el acceso al Parque Industrial
La Municipalidad de Paraná reactivó la obra de la Ruta Nacional 12, un proyecto clave para la conectividad vial de la ciudad que había quedado paralizado desde 2023. La intendenta Rosario Romero confirmó que los trabajos se retomaron tras la firma del acuerdo con Vialidad Nacional, que habilita la intervención municipal. La obra presenta actualmente un 76 % de avance y se ejecutará por etapas con recursos propios.
El proyecto busca vincular la Ruta 12 con la avenida Circunvalación, mejorando la conexión con el Túnel Subfluvial y fortaleciendo el corredor bioceánico del MERCOSUR, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, social y la integración territorial.
Durante una recorrida por el tramo junto al viceintendente David Cáceres y el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, la intendenta destacó que los trabajos comenzaron con tareas de limpieza, recomposición de taludes y mejora de la base existente.
“Los trabajos se iniciarán desde calle Salellas hacia la ciudad. Primero se intervendrá la calzada Oeste y luego la Este. Estimamos que la obra se completará hacia mediados del próximo año”, detalló Romero.
Además, la jefa comunal señaló que se priorizó la recomposición de calle Miguel David tras el pedido de empresarios del Parque Industrial, para garantizar un acceso seguro y adecuado.
“La obra incluye 2.800 metros en dos carriles, que permitirán a quienes lleguen del sudeste de la ciudad por Ruta 12 ingresar a Paraná sin atravesar la trama urbana. También integraremos la conexión con los vecinos de calle Bordón, donde se instalarán semáforos tanto en Miguel David como en Bordón”, agregó.
El viceintendente David Cáceres resaltó la decisión de destinar fondos propios a esta intervención:
“Es una obra paradigmática para la ciudad, resultado del trabajo de los equipos técnicos, principalmente de la Secretaría de Planificación e Infraestructura. Es un placer recorrer los primeros avances y ver cómo transformaremos la transitabilidad de Paraná junto al equipo”.
En tanto, Eduardo Loréfice explicó que algunas secciones del trazado presentaban un deterioro importante, por lo que se avanza en su recomposición y reconfiguración.
“Esta planificación busca, además de mejorar la conectividad, integrar los barrios lindantes y fomentar el desarrollo económico y social. Para 2025, la intención es intervenir sobre la mano oeste y concluirla este año, permitiendo su uso lo antes posible. La obra completa se prevé finalizar a mediados de 2026”, precisó.
Los trabajos contemplan la finalización de la calzada y el terraplén, recuperación de taludes, conexión con calles urbanas, alumbrado, semaforización, señalización, estructuras de seguridad vial y adecuación de desagües pluviales. La primera etapa se enfoca en la recuperación de lo ya ejecutado y en la intersección con Miguel David, por su relevancia en la circulación y en la compatibilización del tránsito actual.
Con esta reactivación, la Municipalidad de Paraná busca mejorar la conectividad vial, optimizar la circulación urbana y fortalecer el acceso al Parque Industrial, en el marco de una planificación que prioriza la seguridad vial y el desarrollo urbano sostenible.