La Municipalidad de Paraná puso en valor el Paseo de la Memoria en el Parque Nuevo
La Municipalidad de Paraná realizó mejoras en el Paseo de la Memoria, ubicado en el Parque Nuevo, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. Durante la actividad, la intendenta Rosario Romero destacó la importancia de sostener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y alentó a las nuevas generaciones a reflexionar sobre ese período de la historia. “No hay que olvidar”, remarcó.
El Paseo de la Memoria, inaugurado durante la gestión de la exintendenta Blanca Osuna, incorporó distintas mejoras que reafirman el compromiso con las políticas de memoria y derechos humanos.
En ese marco, la Municipalidad junto a organismos de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil incorporó a una de las placas recordatorias el nombre de Reynaldo Zapata Soñez, quien fue asesinado en la localidad de Margarita Belén.
“Es un espacio que recuerda a detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar. Hemos agregado un poco de trabajo al lugar porque había nombres omitidos y lo completamos a pedido de las organizaciones de Derechos Humanos. Es un espacio para que los docentes puedan contar las cosas que pasaron en la dictadura y para revalorizar la democracia”, señaló Rosario Romero.
En la misma línea, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, expresó: “En este caso honramos a las ausencias forzadas que tuvimos en la última dictadura. Honramos a las ausencias para hacer memoria”.
Por su parte, el director de Derechos Humanos del Municipio, Daniel Paduán, subrayó la importancia de sostener estos espacios públicos de reflexión. “Hay que marcar ante la ciudadanía y ante los jóvenes la importancia de tener espacios de memoria, para aportar a la reflexión y recuperar la historia. Es muy importante poder compartir espacios de reflexión con los jóvenes, para que valoren la paz y la democracia”, afirmó.
Durante la actividad, la intendenta Romero compartió con estudiantes la plantación de ceibos en el Paseo de la Memoria, mientras que la jornada también incluyó una propuesta cultural a cargo de artistas locales.
Participaron del acto los concejales Sergio Elizar, Máximo Miguez, Susana Farías y Fernanda Facello; el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, Daniel Richar; y el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet.
También estuvieron presentes organismos de Derechos Humanos, representantes de universidades, sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes de distintas instituciones educativas, entre ellas la Escuela Nº 188 “Bazán y Bustos”, la ESJA “Juan Carlos Esparza”, la Escuela Nº 15 “De la Baxada del Paraná” y la Escuela Nº 83 “Empleados de Comercio”.