La Municipalidad de Paraná presenta a los jurados de los Premios Municipales de Arte 2025
09/10/2025 | Paraná | No hay comentarios|
La Municipalidad de Paraná ha anunciado a los jurados que evaluarán las obras del certamen para la edición 2025 de los Premios Municipales de Arte. Estos galardones buscan reconocer la producción artística local y regional en diversas disciplinas, como Artes Escénicas, Artes Visuales, Danza, Música y Poema Ilustrado.
El jurado está compuesto por personalidades de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, que otorgarán premios económicos y reconocimientos especiales a la trayectoria. A continuación, se detallan los integrantes por cada categoría.
Jurados por disciplina
- Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín, dramaturga, actriz y directora con el Premio a la Trayectoria del ConTIER 2024; y Fabio “Mosquito” Sancineto, actor y director con más de 30 años de carrera, reconocido con el Premio Konex 2001 y múltiples galardones por su trabajo en teatro e improvisación.
- Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis, artista visual y gestora cultural, reconocida por su obra “Seremos como la gota que cae mil veces sobre la piedra” (monumento a víctimas de femicidio en Santa Fe); y Luis Terán, escultor y docente, con exposiciones en Buenos Aires, París y Tecnópolis.
- Artes Visuales | Pintura: Daniel García, artista autodidacta con trayectoria internacional en bienales como la de Venecia y La Habana; y María Paula Ruíz Díaz, profesora de Artes Visuales y activista visual residente en Entre Ríos.
- Danza: Georgina Tirotta, coreógrafa, intérprete y directora artística con extensa trayectoria en producciones teatrales y musicales; y Leonardo Piccinato, bailarín y coreógrafo, ganador del programa “Soñando por Bailar” y juez en competencias nacionales e internacionales.
- Música | Canción Inédita: Alan Sutton, cantautor y productor, líder de la banda Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, conocida por su éxito “No Tengo Hambre, Tengo Ansiedad”; y Sara Hebe, referente del rap y la música urbana, reconocida por su versatilidad y colaboraciones con artistas de la escena local e internacional.
- Poema Ilustrado: Laura Wittner, autora y traductora de más de 30 libros, premiada por su trabajo en literatura infantil y por su traducción de autores como Leonard Cohen; y Marianela Müller, ilustradora y arquitecta, reconocida por su trabajo en acuarela digital y la ilustración del libro “Montaña, crónica de un cáncer”.