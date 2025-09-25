La Municipalidad de Paraná pone en valor el Parque Carmelo José Cabrera “El Patito Sirirí”
La Municipalidad de Paraná iniciará trabajos de puesta en valor del emblemático Parque Carmelo José Cabrera, conocido como “El Patito Sirirí”, con recursos 100% municipales. El proyecto preservará el patito y el robot, símbolos históricos del lugar, e incorporará nuevos espacios de descanso, juegos y iluminación LED. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 90 días, con el cerramiento del parque durante los trabajos para garantizar la seguridad de los vecinos.
La intendenta Rosario Romero recorrió el parque junto a funcionarios del municipio. Por su parte, el jefe de Gobierno, Santiago Halle, afirmó: “Elaboramos este proyecto de puesta en valor de la plaza del Patito, una plaza muy concurrida por niños, niñas y familias. Tiene un valor histórico y es una tradición para los paranaenses. Embellecer los espacios públicos es mejorar la calidad de vida”.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó: “Vamos a poner en valor esta plaza emblemática con el trabajo de empleados municipales, manteniendo el robot y el patito, y mejorando los senderos e ingresos para que la plaza vuelva a lucirse”.
Detalles del proyecto
Se conservarán las especies arbóreas existentes, beneficiando las áreas de permanencia a la sombra, y se incorporarán espacios de descanso y contemplación en puntos estratégicos con vistas destacadas del paisaje, fomentando el esparcimiento para todas las edades.
El robot y el patito serán preservados como elementos históricos e identitarios del parque. Además, se instalará un mangrullo con forma de barco, integrado al río, que permitirá a los niños disfrutar de un espacio seguro, lúdico y atractivo.
Aprovechando la base de hormigón necesaria para su instalación, se construirá también una vereda de acceso que garantizará la circulación de personas con movilidad reducida y facilitará el paso de cochecitos, minimizando el impacto ambiental. Asimismo, se incorporará iluminación LED de última tecnología para mejorar la seguridad y el disfrute del parque en todos los horarios.