La Municipalidad de Paraná ofrece amplia grilla de actividades físicas gratuitas para mayores de 18 años en distintos barrios

Redacción | 30/03/2026 | Paraná | No hay comentarios

Hombres y mujeres desde los 18 años en adelante pueden sumarse a una variada agenda de actividades físicas gratuitas en distintos espacios de la ciudad, que incluyen caminata, newcom, entrenamientos, zumba, yoga, golf-croquet, bochas, tejo, localizada, funcional y gimnasio musculación.

Las clases están a cargo de profesores de la Subsecretaría de Deportes Municipal, y quienes deseen participar podrán inscribirse directamente en los lugares, días y horarios donde se desarrollan las propuestas.

POLIDEPORTIVO BARRIO AATRA (Alte. Brown y San Juan Bautista de La Salle)

Caminata: lunes, miércoles y viernes (16 a 17 hs)

Newcom: lunes, miércoles y viernes (17 a 18.30 hs)

POLIDEPORTIVO LÓPEZ JORDAN (Alfonsina Storni 499)

Entrenamiento: lunes, miércoles y viernes (18.45 a 19.45 hs)

VILLA HERMOSA (Maestro Normal y Juan Díaz de Solís)

Caminata y entrenamiento: martes y jueves (17.30 a 18.30 hs)

Newcom: martes y jueves (18.40 a 20 hs)

PARQUE GAZZANO (Avda. Zanni 1723)

Zumba: lunes, miércoles y viernes (16 a 17 hs)

Yoga: martes y jueves (10 a 11 hs)

VECINAL GUIRALDES (Ricardo Guiraldes y C. Junín)

Zumba: martes y jueves (16.15 a 17.15 hs)

PUERTO VIEJO (Nicaragua y Avda. José Manuel Estrada)

Localizada: lunes y miércoles (14 a 15 hs)

PLAZA SÁENZ PEÑA (sobre Yrigoyen)

Caminata y entrenamiento: lunes, miércoles y viernes (16.45 a 17.45 hs)

33 ORIENTALES (Malena de Giusti y F. Sánchez)

Localizada: lunes, miércoles y viernes (15.30 a 16.30 hs)

CIC II ESTE (Chaile y Roque Sáenz Peña)

Yoga: lunes, miércoles y viernes (9.15 a 10.15 hs)

Zumba: martes y jueves (17.30 a 18.30 hs)

Localizada: martes y jueves (16.15 a 17.15 hs)

PLAZA EVA PERÓN (Don Segundo Sombra y El Rodeo)

Golf-croquet: lunes (17.30 a 19 hs)

Tejo: viernes (17.30 a 19 hs)

COMPLEJO EL SOL (Santos Vega 1500)

Gimnasia para adultos: lunes, miércoles y viernes (16 a 17 hs)

Tejo-bochas: martes y jueves (15 a 16.30 hs)

Golf-croquet: martes y jueves (16.30 a 18 hs)

CLUB AVDA. EJÉRCITO (Juan María Gutiérrez 1150)

Bochas: martes a viernes (15 a 18 hs – rotativo por grupo)

CLUB RACING (Pringles y Dr. Carlos Federik – Bº 1 de Julio)

Yoga: martes y jueves (9 a 10 hs)

CLUB UNIVERSITARIO (Río Negro 550)

Caminata y gimnasia: lunes, miércoles y viernes (8 a 9 hs)

Newcom: lunes y miércoles (9 a 10.30 hs)

Yoga: lunes, miércoles y viernes (10.30 a 11.30 hs)

Zumba: martes y jueves (15 a 16 hs)

COMPLEJO “RAÚL ALFONSÍN” (Dr. Bernardo Houssay y Barbagelata)

Yoga: lunes, miércoles y viernes (8 a 9 hs)

Zumba: martes y jueves (8 a 9 hs y de 17.30 a 18.30 hs)

Localizada: martes y jueves (9 a 10 hs)

Entrenamiento funcional: lunes, miércoles y viernes (9.30 a 10.30 hs)

Funcional principiante: martes y jueves (17 a 18 hs)

Funcional avanzado: martes y jueves (18 a 19 hs)

Golf-croquet: lunes y miércoles (16.30 a 18 hs)

Tejo-bochas: lunes y miércoles (15.30 a 16.30 hs)

Gimnasio musculación: lunes a viernes (7 a 11 hs y de 13 a 21 hs)

VECINAL 20 DE JUNIO (Afro Entrerriano y El Aguaribay)

Zumba: miércoles y viernes (14.45 a 15.45 hs)

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

