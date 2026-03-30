La Municipalidad de Paraná ofrece amplia grilla de actividades físicas gratuitas para mayores de 18 años en distintos barrios
Hombres y mujeres desde los 18 años en adelante pueden sumarse a una variada agenda de actividades físicas gratuitas en distintos espacios de la ciudad, que incluyen caminata, newcom, entrenamientos, zumba, yoga, golf-croquet, bochas, tejo, localizada, funcional y gimnasio musculación.
Las clases están a cargo de profesores de la Subsecretaría de Deportes Municipal, y quienes deseen participar podrán inscribirse directamente en los lugares, días y horarios donde se desarrollan las propuestas.
POLIDEPORTIVO BARRIO AATRA (Alte. Brown y San Juan Bautista de La Salle)
Caminata: lunes, miércoles y viernes (16 a 17 hs)
Newcom: lunes, miércoles y viernes (17 a 18.30 hs)
POLIDEPORTIVO LÓPEZ JORDAN (Alfonsina Storni 499)
Entrenamiento: lunes, miércoles y viernes (18.45 a 19.45 hs)
VILLA HERMOSA (Maestro Normal y Juan Díaz de Solís)
Caminata y entrenamiento: martes y jueves (17.30 a 18.30 hs)
Newcom: martes y jueves (18.40 a 20 hs)
PARQUE GAZZANO (Avda. Zanni 1723)
Zumba: lunes, miércoles y viernes (16 a 17 hs)
Yoga: martes y jueves (10 a 11 hs)
VECINAL GUIRALDES (Ricardo Guiraldes y C. Junín)
Zumba: martes y jueves (16.15 a 17.15 hs)
PUERTO VIEJO (Nicaragua y Avda. José Manuel Estrada)
Localizada: lunes y miércoles (14 a 15 hs)
PLAZA SÁENZ PEÑA (sobre Yrigoyen)
Caminata y entrenamiento: lunes, miércoles y viernes (16.45 a 17.45 hs)
33 ORIENTALES (Malena de Giusti y F. Sánchez)
Localizada: lunes, miércoles y viernes (15.30 a 16.30 hs)
CIC II ESTE (Chaile y Roque Sáenz Peña)
Yoga: lunes, miércoles y viernes (9.15 a 10.15 hs)
Zumba: martes y jueves (17.30 a 18.30 hs)
Localizada: martes y jueves (16.15 a 17.15 hs)
PLAZA EVA PERÓN (Don Segundo Sombra y El Rodeo)
Golf-croquet: lunes (17.30 a 19 hs)
Tejo: viernes (17.30 a 19 hs)
COMPLEJO EL SOL (Santos Vega 1500)
Gimnasia para adultos: lunes, miércoles y viernes (16 a 17 hs)
Tejo-bochas: martes y jueves (15 a 16.30 hs)
Golf-croquet: martes y jueves (16.30 a 18 hs)
CLUB AVDA. EJÉRCITO (Juan María Gutiérrez 1150)
Bochas: martes a viernes (15 a 18 hs – rotativo por grupo)
CLUB RACING (Pringles y Dr. Carlos Federik – Bº 1 de Julio)
Yoga: martes y jueves (9 a 10 hs)
CLUB UNIVERSITARIO (Río Negro 550)
Caminata y gimnasia: lunes, miércoles y viernes (8 a 9 hs)
Newcom: lunes y miércoles (9 a 10.30 hs)
Yoga: lunes, miércoles y viernes (10.30 a 11.30 hs)
Zumba: martes y jueves (15 a 16 hs)
COMPLEJO “RAÚL ALFONSÍN” (Dr. Bernardo Houssay y Barbagelata)
Yoga: lunes, miércoles y viernes (8 a 9 hs)
Zumba: martes y jueves (8 a 9 hs y de 17.30 a 18.30 hs)
Localizada: martes y jueves (9 a 10 hs)
Entrenamiento funcional: lunes, miércoles y viernes (9.30 a 10.30 hs)
Funcional principiante: martes y jueves (17 a 18 hs)
Funcional avanzado: martes y jueves (18 a 19 hs)
Golf-croquet: lunes y miércoles (16.30 a 18 hs)
Tejo-bochas: lunes y miércoles (15.30 a 16.30 hs)
Gimnasio musculación: lunes a viernes (7 a 11 hs y de 13 a 21 hs)
VECINAL 20 DE JUNIO (Afro Entrerriano y El Aguaribay)
Zumba: miércoles y viernes (14.45 a 15.45 hs)