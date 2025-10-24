La Municipalidad de Paraná oficializó la prórroga para la convocatoria del FEICAC 2025 hasta el 3 de noviembre
La Municipalidad de Paraná extendió el plazo para la presentación de proyectos del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia 2025. Las postulaciones podrán realizarse hasta el domingo 3 de noviembre, a través del portal Mi Paraná.
El programa busca apoyar y acompañar proyectos orientados a la promoción y desarrollo sociocultural y científico de la comunidad paranaense. Es una política pública sostenida con recursos municipales que promueve la producción artística, cultural y científica local, reforzando el trabajo de artistas, gestores y gestoras de la ciudad.
Durante septiembre y octubre, el Municipio llevó adelante reuniones informativas en universidades, centros culturales y espacios comunitarios de Paraná, con el objetivo de acompañar a trabajadores y trabajadoras de la cultura en la elaboración de sus propuestas.
El FEICAC 2025 está destinado a personas físicas y jurídicas con domicilio real o legal en Paraná, con residencia comprobable mayor a un año. Los proyectos deben proponer actividades de base cultural, artística y/o científica orientadas a la promoción y el fortalecimiento del entramado sociocultural de la ciudad.
Tutorías
Todos los proyectos deberán participar al menos una vez de una instancia de tutoría antes de la presentación definitiva. Las solicitudes para acceder a estas tutorías podrán realizarse hasta el martes 28 de octubre a las 12 horas. Para solicitarla, se debe enviar un correo a feicac@parana.gob.ar con el asunto TUTORÍAS y una breve descripción del proyecto.
Categorías y montos
-Categoría A: Emprendimientos de base cultural sin fines de lucro – desde $2.000.000 hasta $2.600.000
-Categoría B: Emprendimientos asociativos de base cultural, artística o científica con o sin fines de lucro – desde $2.000.000 hasta $2.600.000
-Categoría C: Producción de diseños, ediciones discográficas, editoriales y audiovisuales independientes – desde $2.000.000 hasta $2.600.000
-Categoría D: Proyectos de preservación, montaje, restauración y puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico de la ciudad – desde $3.000.000 hasta $3.500.000
Lineas de interés
Los proyectos pueden vincular el arte, la cultura y la ciencia con los siguientes ejes:
-Cultura Comunitaria
-Salud y Ambiente
-Salud Mental y Consumos Problemáticos
-Educación Popular
-Espacios Culturales
-Distrito Cultural y revitalización del entorno de Bv. Racedo y el ferrocarril
-Economía Popular y Organización Comunitaria
-Géneros y diversidades
-Nuevas tecnologías y Mundo Digital
-Rescate e investigación cultural, artística y científica
Las bases y condiciones están disponibles en parana.gob.ar/convocatorias