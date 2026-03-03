La Municipalidad de Paraná moderniza la Plaza de los Olivos en barrio San Agustín
La Municipalidad de Paraná avanza con la modernización de la Plaza de los Olivos, ubicada en barrio San Agustín, mediante una intervención que combina la recuperación de materiales existentes con nuevas obras y la incorporación de sectores diferenciados para niños y adultos mayores. Además, el proyecto reorganiza los espacios y busca fortalecer el uso comunitario del lugar. La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos.
Con esta obra, el Municipio continúa fortaleciendo y modernizando los espacios públicos en los barrios, priorizando lugares de encuentro accesibles, seguros y pensados para todas las familias paranaenses.
“El objetivo es que este espacio de la ciudad cobre valor y continúe siendo utilizado por todas las familias del barrio San Agustín. Por eso, con mano de obra municipal y con recursos 100% paranaenses, vamos a recuperar y poner en valor la plaza, atendiendo las sugerencias de los vecinos”, destacó la intendenta Rosario Romero.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que las mejoras incluyen la recuperación del mobiliario urbano, la reubicación de columnas de alumbrado con iluminación LED y la incorporación de un circuito aeróbico, una propuesta que surgió a partir de sugerencias de los vecinos. “Todo esto lo haremos con mano de obra municipal, lo que nos permitirá hacer un uso eficiente de los recursos”, sostuvo.
La Plaza de los Olivos se encuentra ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Los Jacarandáes, en barrio San Agustín.
Por su parte, Mauricio Albarenque, presidente de la vecinal San Agustín Sudeste, expresó su agradecimiento por la iniciativa. “Agradecidos al municipio por haber cumplido la promesa de renovar esta plaza, que es muy concurrida por niños y adultos todos los días. Como vecinos, nos comprometemos a ayudar y acompañar en el cuidado de la plaza, que es un bien para toda la comunidad”, manifestó.
Optimización de recursos
Uno de los ejes centrales de la obra es la recuperación de las veredas interiores de losetas. En lugar de realizar una demolición total, el equipo técnico optó por conservar los sectores que se encontraban en buen estado y reemplazar las áreas críticas de la vereda perimetral con hormigón de alta resistencia, lo que permite optimizar recursos y garantizar mayor durabilidad.
Además, la plaza fue reconfigurada bajo un concepto de sectores específicos que favorecen la convivencia y el uso ordenado del espacio público. En el sector infantil se reubican los juegos que antes estaban dispersos, concentrándolos en un área exclusiva que mejora la seguridad de niñas y niños. También se incorpora un espacio de esparcimiento pensado especialmente para personas mayores, promoviendo el encuentro y el descanso en un entorno accesible.
La intervención contempla asimismo el rediseño del acceso principal, donde se instalará un cartel identificatorio con el nombre de la plaza, aportando una identidad visual clara al espacio. Los trabajos se completan con la incorporación de nuevo mobiliario urbano y tareas de parquización integral.