La Municipalidad de Paraná mejora la oferta salarial y acuerda subas con Obras Sanitarias y el SUOyEM
En el marco de la negociación paritaria, la Municipalidad de Paraná acordó un incremento del 12% en los haberes, con el objetivo de acompañar el contexto económico y preservar el poder adquisitivo de los empleados municipales. La actualización fue presentada por el departamento Ejecutivo tras las instancias de diálogo con los representantes gremiales.
La nueva propuesta salarial de la Municipalidad de Paraná contempla un incremento del 8% en marzo y un 4% adicional en mayo, lo que implica una mejora frente al 10% inicial que se había puesto sobre la mesa en los primeros encuentros paritarios.
De este modo, desde la gestión local subrayaron que se realizó un esfuerzo extra para acercar posiciones y se diseñó un esquema de recomposición que aporta previsibilidad y una mejora concreta para los trabajadores municipales.
Desde el Ejecutivo municipal enfatizaron que la actualización de haberes se inscribe en una administración responsable de los recursos públicos y en la decisión de sostener de manera permanente el diálogo con las organizaciones gremiales.
En esa línea, remarcaron que la propuesta refleja la capacidad financiera actual del Municipio, al tiempo que ratifica el compromiso de seguir trabajando para optimizar las condiciones laborales y salariales del personal municipal.
En este contexto, el gobierno local reiteró su disposición al diálogo institucional como herramienta central para alcanzar consensos que permitan equilibrar la sustentabilidad de las cuentas públicas con la recomposición de los ingresos de los trabajadores, consolidando un esquema salarial que acompañe la evolución de la economía.
La oferta fue finalmente acordada con el sindicato de Obras Sanitarias y el SUOyEM, cerrando así una nueva instancia de negociación paritaria.