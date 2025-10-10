La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva convocatoria de entrenamientos laborales e inserciones en empresas locales
La Municipalidad de Paraná realizó una nueva convocatoria de entrenamientos laborales correspondientes al mes de noviembre, en el marco de sus programas de empleo y formación. En total, se implementarán 46 entrenamientos en siete empresas de la ciudad, junto con cinco inserciones laborales en tres firmas locales.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que los entrenamientos “alcanzan diferentes perfiles de formación de acuerdo a las particularidades de cada empresa, destacándose puestos de venta, operario, administrativo, ayudante de cocina, depósito y producción de alimentos”.
En ese sentido, subrayó que estas oportunidades están abiertas “no solo para los paranaenses que buscan empleo, sino también para las empresas locales que están invitadas a hacer uso de estas herramientas y a contactarnos para que les expliquemos cómo funcionan los programas, poniendo nuestro equipo a disposición”.
Bustamante destacó además el funcionamiento del Programa de Inserciones Laborales (PIL), que “permite a las empresas que recibieron entrenamientos laborales tomar de manera efectiva a esos trabajadores, generando empleo privado en la ciudad”.
Por último, resaltó que esta labor articulada con el sector privado “forma parte de una decisión política de la gestión de la intendenta Rosario Romero de consolidar un Estado facilitador, comprometido con el crecimiento del empleo privado en una ciudad sostenible”.