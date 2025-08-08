La Municipalidad de Paraná lanzó su campaña anual de descacharrización y concientización para la prevención del dengue
Promotores de Salud de la Municipalidad de Paraná recorrieron viviendas de la vecinal Alem, sensibilizando sobre la prevención del dengue y se genera conciencia sobre la importancia de la descacharrización, para evitar la cría del mosquito transmisor de la enfermedad.
Esta semana dio comienzo la campaña anual de descacharrización y concientización para la prevención del dengue. “El año pasado comenzamos a descacharrizar en invierno y nos fue bien; esa medida, junto a otras variables, hicieron que se redujeran los casos en la ciudad”, contó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.
En ese sentido, contó que se inició el trabajo en el barrio Alem “porque fue una zona donde los sensores de postura de huevos del Aedes aegypti dieron alto el año pasado y hubo algunos pocos casos registrados”.
La descacharrización y limpieza de patios “es el método más efectivo para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue”, contó la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, quien instó a los vecinos “a revisar con frecuencia los recipientes, contenedores o bebederos de agua de las mascotas, porque es una de las acciones para evitar que el mosquito lo convierta en criaderos de larvas”.