La Municipalidad de Paraná lanza capacitaciones de verano en oficios con cursos gratuitos y cupos abiertos

Redacción | 14/01/2026 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná pondrá en marcha una nueva propuesta de capacitaciones de verano, orientada a la formación en oficios y al fortalecimiento de herramientas laborales para vecinas y vecinos de la ciudad. La iniciativa busca ampliar oportunidades de inserción y crecimiento en el mundo del trabajo, con una modalidad accesible y horarios variados.

Las capacitaciones son gratuitas y están destinadas a personas interesadas en adquirir o profundizar conocimientos prácticos en distintas áreas. En esta edición se dictarán cursos en electricidad (nivel introductorio), refrigeración (nivel introductorio), panadería, reciclado de prendas de indumentaria y reparación de celulares y tablets.

Días y horarios de cursado

Electricidad

  • Lunes y miércoles de 8:30 a 10
  • Lunes y miércoles de 17 a 19

Refrigeración

  • Martes de 9 a 11
  • Jueves de 9 a 11

Panadería

  • Martes de 8:30 a 11:30
  • Jueves de 16:30 a 19:30

Reciclado de prendas de indumentaria

  • Martes de 9 a 10:30
  • Viernes de 16:30 a 19

Reparación de celulares y tablets

  • Martes de 16:30 a 18
  • Jueves de 16:30 a 18

Las capacitaciones iniciarán el miércoles 21 de enero y se enmarcan en las políticas municipales de formación y empleo, que apuntan a brindar herramientas concretas para el desarrollo de habilidades laborales.

Las inscripciones pueden realizarse desde hoy hasta el viernes 23 de enero inclusive, escribiendo al correo electrónico centrofp@parana.gob.ar.

