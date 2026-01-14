La Municipalidad de Paraná lanza capacitaciones de verano en oficios con cursos gratuitos y cupos abiertos
La Municipalidad de Paraná pondrá en marcha una nueva propuesta de capacitaciones de verano, orientada a la formación en oficios y al fortalecimiento de herramientas laborales para vecinas y vecinos de la ciudad. La iniciativa busca ampliar oportunidades de inserción y crecimiento en el mundo del trabajo, con una modalidad accesible y horarios variados.
Las capacitaciones son gratuitas y están destinadas a personas interesadas en adquirir o profundizar conocimientos prácticos en distintas áreas. En esta edición se dictarán cursos en electricidad (nivel introductorio), refrigeración (nivel introductorio), panadería, reciclado de prendas de indumentaria y reparación de celulares y tablets.
Días y horarios de cursado
Electricidad
- Lunes y miércoles de 8:30 a 10
- Lunes y miércoles de 17 a 19
Refrigeración
- Martes de 9 a 11
- Jueves de 9 a 11
Panadería
- Martes de 8:30 a 11:30
- Jueves de 16:30 a 19:30
Reciclado de prendas de indumentaria
- Martes de 9 a 10:30
- Viernes de 16:30 a 19
Reparación de celulares y tablets
- Martes de 16:30 a 18
- Jueves de 16:30 a 18
Las capacitaciones iniciarán el miércoles 21 de enero y se enmarcan en las políticas municipales de formación y empleo, que apuntan a brindar herramientas concretas para el desarrollo de habilidades laborales.
Las inscripciones pueden realizarse desde hoy hasta el viernes 23 de enero inclusive, escribiendo al correo electrónico centrofp@parana.gob.ar.