La Municipalidad de Paraná invita a participar de actividades por el Mes de la Mujer en Plaza Mujeres Entrerrianas
En el marco del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Paraná invita a participar de una jornada con actividades culturales, informativas y de promoción de la salud, que se realizará este viernes de 16:30 a 19:30 en la Plaza Mujeres Entrerrianas.
La propuesta se desarrolla bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas” y tiene como objetivo concientizar, promover derechos y brindar información y atención sanitaria para mujeres y niñas.
Durante la jornada se realizarán charlas informativas y espacios de intercambio coordinados por profesionales de distintas áreas. Entre los temas previstos se abordarán los derechos conquistados y los desafíos actuales, el acceso a la justicia y el acompañamiento en situaciones de violencia, y la educación en igualdad para niñas y adolescentes.
También se desarrollará un taller de autocuidado coordinado por psicólogas y trabajadoras sociales, además de un espacio sobre salud integral de mujeres y niñas a cargo de ginecólogas y obstetras.
En paralelo funcionará una posta de salud y derechos atendida por personal de enfermería, junto a un consultorio móvil donde se realizarán estudios de PAP, revisiones mamarias y derivaciones para mamografías y test de HIV.
Asimismo, habrá stands informativos de nutrición y odontología orientados a la prevención y promoción de la salud.
En el plano cultural y recreativo se presentará la banda Triple E con música en vivo, además de presentaciones de grupos artísticos y una clase abierta de movimiento guiada por una profesora de zumba.
El cierre de la jornada incluirá una caminata con abrazo simbólico a la plaza, una soltada de globos y sorteos solidarios, en una actividad pensada para reunir a la comunidad y reafirmar el compromiso con la igualdad y los derechos de todas las mujeres y niñas.