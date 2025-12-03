La Municipalidad de Paraná invita a disfrutar de la Muestra Premios de Arte 2025 en el ‘Juanele’
La Municipalidad de Paraná invita a la premiación, muestra e inauguración de los Premios de Arte 2025. El evento se desarrollará el viernes 5 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250). La entrada es libre y gratuita. Se podrán recorrer las 48 obras seleccionadas de Artes Visuales Pintura, Escultura y Poema Ilustrado.
Además, las obras quedarán exhibidas para visitar en los horarios del Centro Cultural, ubicado en Bv. Racedo 250, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas.
Más de 220 propuestas fueron presentadas en las disciplinas de Artes Escénicas (Teatro), Artes Visuales (Escultura y Pintura), Danza, Música (Canción inédita) y Poema Ilustrado. Un jurado especializado seleccionó a los premiados que, además de recibir un aporte económico, formarán parte de la instancia de exhibición.