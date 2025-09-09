La Municipalidad de Paraná intimó a las empresas de transporte a restituir el servicio urbano
La Municipalidad de Paraná intimó formalmente a las empresas Transporte Mariano Moreno S.R.L., ERSA Urbano S.A. y Buses Paraná a cumplir con el contrato de concesión y restituir de manera inmediata el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, tras los procesos administrativos correspondientes.
El Estado municipal ratificó que cumplió en tiempo y forma con los aportes al financiamiento del sistema. Según se informó, el 4 de septiembre de 2025 se transfirieron 223.231.211 de pesos a favor de Ersa Urbano y Mariano Moreno (111.615.606 cada una), en concepto de:
- Sostenimiento de los beneficios a los usuarios: $61.039.000 (a cada una).
- Boleto Educativo Gratuito Municipal de septiembre: $50.576.605,73 (a cada una).
Pese a estos pagos, las empresas interrumpieron el servicio durante cinco días consecutivos, afectando a miles de ciudadanos, especialmente estudiantes y trabajadores del área urbana de Paraná.
Desde el Municipio se enfatizó que no existe justificación alguna para el incumplimiento del contrato, y advirtieron que, de no restituirse de inmediato el servicio, se iniciarán acciones civiles y penales por la afectación a un servicio público esencial.