La Municipalidad de Paraná intimó a frentistas para que reparen veredas en mal estado
La Municipalidad de Paraná avanza con notificaciones a propietarios frentistas para que reparen veredas en mal estado, tras un relevamiento que permitió identificar distintos sectores con deterioro en la ciudad.
En función de ese diagnóstico, se realizan intimaciones formales y se exige la reparación correspondiente a los dueños de cada inmueble, de acuerdo a la normativa vigente.
El mantenimiento de las veredas es una obligación de los frentistas, conforme lo establece la Ordenanza N° 5457, ya que su estado impacta directamente en la circulación segura de vecinos y vecinas, especialmente de personas mayores, niños y personas con movilidad reducida.
“El estado de las veredas incide directamente en la seguridad y accesibilidad urbana. Por eso es fundamental que cada frentista realice su mantenimiento, para garantizar espacios seguros y en condiciones para quienes transitan por la ciudad”, expresó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.
Luego, explicó que “el objetivo de estas intervenciones es promover la reparación, no sancionar: se intima a los casos detectados y se prioriza que el vecino regularice la situación antes de avanzar con otras medidas”, remarcó.
Además del estado estructural, se recuerda la importancia de mantener la limpieza y el uso adecuado del espacio público frentista. En ese sentido, se solicita respetar el paño verde y evitar prácticas que generan escurrimiento de agua hacia la vía pública o propiedades linderas.
Finalmente, se invita a los frentistas a revisar el estado de sus veredas y realizar las mejoras necesarias de manera preventiva, contribuyendo así a una ciudad más segura, accesible y ordenada.